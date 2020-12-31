المؤسسة الوطنية للنفط تُوقع عقدًا لحفر 10 آبار مياه بمنطقة الجنوب

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الخميس، إنها وقعت عقدًا لحفر 10 آبار مياه بمنطقة الجنوب موزّعة على بلديات أوباري والغريفة وبنت بيّه.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بأن المشروع يأتي ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية وتمويل من ائتلاف شركة ريبسول وتنسيق ومتابعة من اللجان المشكّلة بشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وأشار البيان إلى أن تدخل المؤسسة يأتي لحل مشكلة نقص مياه الشرب في هذه المناطق التي تعاني من نقص المياه منذ عشرات السنين، ويعتبر مشروع حفر الآبار جزء من مشروع متكامل يشمل أيضا صيانة 10 خزانات مياه علوية قائمة بهذه البلديات وربطها بالآبار، وتوفير المضخات وكل الاحتياجات الأخرى.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع المتكامل من التخفيف من معاناة المواطنين في تلك المناطق وحلحلة مشكلة نقص مياه الشرب بشكل كبير، وفق البيان.

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