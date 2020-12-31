رئيس هيئة الكهرباء يبحث أوضاع الشبكة وأبرز المشاكل والعراقيل وآلية وضع الحلول لها

بنغازي 31 ديسمبر 2020 (وال)- عقد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الدكتور فخري المسماري الخميس، اجتماعًا مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المكلف المهندس صلاح العبار، لبحث أوضاع الشبكة الكهربائية وأبرز المشاكل والعراقيل وآلية وضع الحلول لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة إن الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة في مكتبه بديوان رئاسة الهيئة في مدينة بنغازي، حضره كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس محمد الأشهب، ومدير إدارة الخطوط الهوائية الشرقية المهندس عبد المنعم الشنطي، مدير إدارة شبكات النقل الشرقية المهندس محمد الفيتوري.

وأضاف ربيع خليفة أن الاجتماع ناقش سيّر عمل الشركة العامة للكهرباء، وأبرز الاحتياجات التي تعيق استكمال عملها على أكمل وجه، سواء في الإنتاج والنقل والتوزيع، والتي تضمن المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية.

وأشار ربيع خليفة إلى أن رئيس الهيئة ناقش أيضًا أوضاع الخطوط الهوائية جهد (220 ك .ف )، وآخر الأعمال المنجزة على خط أجدابيا – قمينس جهد (220 ك.ف )، وكذلك خط توليد شمال بنغازي الجنوب جهد (220 ك.ف )، من حيث أعمال صيانة المواصلات وتغيير العوازل، وأوضاع محطات التحويل من حيث جاهزيتها، والاحتياجات الخاصة بها حتي يتم توفيرها لإنهاء كافة المشاكل فيها.

وتابع ربيع خليفة : “رئيس الهيئة الدكتور فخري المسماري أصدر تعليماته العاجلة، بضرورة تشكيل لجنة طوارئ، تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة الشبكة الكهربائية خلال ذروة الشتاء، من حيث توفير كافة الاحتياجات لفرق الصيانة السريعة، وتذليل كافة الصعاب من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية طيلة فصل الشتاء. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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