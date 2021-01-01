شركة “سرت للنفط” تُعلن السيطرة على تسرّب نفطي

أعلنت شركة “سرت للنفط والغاز” سيطرتها على تسرب النفط الخام، من خط 36 بوصة الممتد من زلطن إلى “البريقة” عند كم 112.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الفرق الفنية، المتمثلة في فنيي صيانة الحقول، والإنتاج و السلامة والإطفاء، الصحة المهنية، وإدارة الصيانة بالبريقة، ومراقبة الأمن الصناعي؛ قد تمكنت من إيقاف التسرب، وذلك بتصنيع وتركيب “ضمادة” بطول مترين وإيقاف التسرب وإعادة الخط للإنتاج.

وأشارت الشركة إلى أن المهندسين والفنيين يجرون تقييمًا للخط؛ لإصدار التوصيات اللازمة، بالإضافة إلى شفط كميات النفط المتسرّبة وإعادتها إلى الخط.

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