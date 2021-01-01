ميناء طرابلس يترقب وصول 5 آلاف طن غاز مُسال

يترقب ميناء طرابلس البحري وصول العديد من السفن التجارية إلى مينائه، وعلى متنها آلاف الأطنان من الغاز المُسال.

وبحسب بيانات الشركة الليبية للموانئ؛ فإن الميناء يترقّب وصول السفينة “نيكولا” التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 380 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

ومن المتوقع وصول السفينة “غاز فينتور” التابعة للوكيل الملاحي “العالمية للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها خمسة آلاف طن من الغاز المسال، إلى جانب توقّع وصول السفينة “ألك” التابعة للوكيل الملاحي “الشيمة”، وعلى متنها 73 حاوية بضائع وسلع مُتنوّعة.

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