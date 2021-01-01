تأجيل العمل بتحصيل الرسوم من السفن الأجنبية بالعملة الصعبة حتى نهاية يناير

قررت إدارة المنطقة الحرة مصراتة تأجيل العمل بتحصيل الرسوم من السفن والمركبات الأجنبية بالعملة الصعبة حتى نهاية شهر يناير الجاري من العام الجديد2021.

وقالت إدارة المنطقة في بيان، إن القرار يأتي وقوفًا عند توحيد سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الموسع لغرفة الملاحة البحرية الليبية في الثامن والعشرين من الشهرا لماضي.

وأوضح البيان بأن لجنة الإدارة للمنطقة الحرة مصراتة، قررت تأجيل العمل بتحصيل بعض الرسوم والعوائد المستحقة على السفن الأجنبية بالنقد الأجنبي لمدة شهر بداية من تاريخ الواحد من يناير الجاري.

وكانت المنطقة أعادت تفعيل قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات بالجنة الشعبية العامة سابقًا الذي يحمل الرقم 758 لسنة 2002 بشأن تعديل رسوم وعوائد المحصلة بالنقد الأجنبي بالموانئ بدلًا من العملة المحلية.

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