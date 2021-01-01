استئناف الرحلات الجوية عبر مطار مصراتة الدولي

أعلنت مصلحة المطارات في حكومة الوفاق الوطني، عن إعادة تشغيل مطار مصراتة واستئناف الرحلات الجوية من خلاله اليوم الجمعة.

وأوضحت المصلحة بأن إنتهاء مشروع تحوير صالة الوصول بمطار مصراته الدولي لتصبح صالة وصول ومغادرة جلعت المطار يستأنف الرحلات؛ نظراً للحريق الذي تعرضت إليه صالة المغادرة بالمطار خلال شهر أغسطس الماضي.

ومن المتوقع استخدام صالة الوصول بالمطار وبشكل مؤقت لمغادرة ووصول الرحلات إلى حين الإنتهاء من أعمال إنشاء صالة مغادرةالجديدة والتي يجري العمل على تنفيذها من طرف المجلس البلدي مصراته بالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

وستكون أول رحلة جوية من مطار مصراتة الدولي متوجهة إلى مطار تونس قرطاج والتي ستقوم بتنفيذها شركة الأجنحة الليبية والتي أعلنت بدورها أنها ستقوم بتسيير رحلات مجدولة من المطار بواقع 3 رحلات أسبوعياً خلال الفترة الأولى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية