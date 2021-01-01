“الوطنية للنفط” تُوقّع عقدًا لحفر 10 آبار مياه بالجنوب

شهد مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أمس الخميس، توقيع عقد حفر عشرة آبار مياه بمنطقة الجنوب موزّعة على البلديات “أوباري ، الغريفة ، بنت بيّه”، بحضور رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله.

وجاء ذلك ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، برعاية وتمويل من ائتلاف شركة “ريبسول”، وتنسيق ومتابعة اللجان المشكّلة بشركة “أكاكوس للعمليات النفطية”.

ويستهدف هذا التدخل حل مشكلة نقص مياه الشرب في هذه المناطق التي تعاني من نقص المياه منذ عشرات السنين.

ويعتبر مشروع حفر الآبار جزء من مشروع متكامل، يشمل صيانة عشرة خزانات مياه علوية قائمة بهذه البلديات وربطها بالآبار، وتوفير المضخات وكل الاحتياجات الأخرى.

ويساهم هذا المشروع المتكامل في التخفيف من معاناة المواطنين في تلك المناطق وحلحلة مشكلة نقص مياه الشرب، بشكل كبير.

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