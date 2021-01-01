اقتصاد

“عمل الوفاق” توقّع عقودًا مع شركات ومراكز لتنفيذ الخطة التدريبية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، مع وكيل الوزارة، علي عكاشة، عقود تعاون مع عدد من المراكز والشركات التدريبية لتنفيذ الخطة التدريبية لموظفي الوزارة، في مجال تنمية الموارد البشرية.

من جهته، شدّد وزير العمل، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة التدريبية للوزارة، التي تستهدف موظفي الوزارة ومكاتب العمل والتأهيل بالمناطق، مشددًا على أهمية مراعاة الجودة في التدريب وتنوعها.

وأقيمت مراسم التوقيع، بحضور أعضاء لجنة التدريب ممثلين في مدير إدارة التدريب الوظيفي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة و مدير مكتب الإعلام والتواصل.

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From: huda almezwaghi <[email protected]>

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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