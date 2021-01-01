“عمل الوفاق” توقّع عقودًا مع شركات ومراكز لتنفيذ الخطة التدريبية

وقّع وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، مع وكيل الوزارة، علي عكاشة، عقود تعاون مع عدد من المراكز والشركات التدريبية لتنفيذ الخطة التدريبية لموظفي الوزارة، في مجال تنمية الموارد البشرية.

من جهته، شدّد وزير العمل، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة التدريبية للوزارة، التي تستهدف موظفي الوزارة ومكاتب العمل والتأهيل بالمناطق، مشددًا على أهمية مراعاة الجودة في التدريب وتنوعها.

وأقيمت مراسم التوقيع، بحضور أعضاء لجنة التدريب ممثلين في مدير إدارة التدريب الوظيفي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة و مدير مكتب الإعلام والتواصل.

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From: huda almezwaghi <[email protected]>

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