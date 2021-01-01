اقتصاد

تعرف على آخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر  

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي عودته للانخفاض بشكل مفاجئ مقابل الدينار الليبي، كما سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً جماعياً في تداولات السوق الموازية .

يأتي ذلك بعد بيان مصرف ليبيا المركزي، بشأن اعتماد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي للأغراض المتعلقة بالدراسة والعلاج والتجارة والأغراض الشخصية.

وفيما يلي آخر اسعار العملات في ليبيا :

  • الدولار= 5.05 ~ 5.08 دينار
  • الدولار حوالة تركيا = 5.09 ~ 5.06 دينار
  • اليورو = 6.05 دينار
  • الجنية الإسترليني 6.65 دينار
  • الليرة التركية 0.68 دينار
  • الدينار التونسي 1.86 دينار
  • الجنية المصري 0.31 دينار
  • الدينار الاردني 6.95 دينار
  • الذهب الكسر عيار 212=18 للجرام
  • الذهب الكسر عيار 247.3=21 للجرام
  • الذهب الكسر عيار 282.6=24 للجرام

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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