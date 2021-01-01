مركزي البيضاء يصدر دليل التفتيش الرقابي على المصارف

أصدرت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، دليل التفتيش الرقابي على المصارف التجارية الليبية لعام 2020.

وبحسب بيان المصرف المركزي بالبيضاء، فإن الدليل يتناول 11 فصلا؛ اختص الفصل الأول منها بالأخلاقيات المهنية والسلوك، والفصل الثاني تضمن كيفية كتابة تقارير التفتيش الميداني بإدارة الرقابة المصرفية، أما الفصل الثالث فقد تناول الدليل في التخطيط لعملية التفتيش.

وجاء في الفصل الرابع نظام الضبط الداخلي للمصارف التجارية، أما الفصل الخامس فتحدث عن تصميم واختيار وتنفيذ برامج التفتيش، وتطرق الفصل السادس إلى اختبارات الالتزام الالكترونية، والفصل السابع تحدث عن اختبارات شهادات الإيداع، والفصل الثامن تناول اختبارات تقييم الأداء نموذج “CAMELS”

أما الفصل التاسع فقد تطرق إلى نظام سويفت، بينما ناقش الفصل العاشر خطط التفتيش لإدارة الرقابة الميدانية من عام 2015 إلى 2019، وجاء في الفصل الأخير اختبارات الالتزام بالتعليمات الرقابة الأساسية.

وأكد محافظ المركزي بالبيضاء علي الحبري من جهته أن التفتيش المصرفي يعتبر ركناً من أركان سلامة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال المساهمة في تحديد مدى سلامة النظام المالي في محاوره وأهمها القطاع المصرفي، وهنا تأتي أهمية الرقابة على المصارف التي تستهدف حماية حقوق المودعين، وكذلك سلامة الخدمات.

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