استمرار أعمال صيانة خط نقل النفط بين حقل السماح وميناء السدرة النفطي

أكدت شركة الواحة للنفط والغاز اليوم الجمعة، استمرار أعمال مشروع صيانة خط نقل النفط الخام الواصل بين حقل السماح وميناء السدرة النفطي.

وأوضحت الشركة في بيان، العمل بشكل منتظم من أجل صيانة وإستبدال أجزاء متهالكة من خطوط أنابيب نقل النفط الخام (32)بوصة التي تربط حقل السماح بمحطة القطار وحقل الظهرة حتى ميناء السدرة بطول 123كم بمختلف المواقع وعددها أربع مواقع مستهدفة

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من المشروع المدة القريبة القادمة؛ لإعادة تأهيل شبكات نقل النفط والذي سينعكس بشكل إيجابي على الصادرات ويضمن سلامة البيئة وتفادي أي تسريبات محتملة.

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