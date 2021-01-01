متابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا على السفن القادمة لميناء الخمس

قام مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالمركز الوطني محمد القنطري بزيارة تفقدية لوحدة الرقابة الصحية الدولية في ميناء الخمس للاطلاع على سير العمل بها وعلى الخطوات المتبعة لإصدار تصاريح الدخول للسفن القادمة إلى البلاد.

وتأتي زيارة القنطري للميناء على هامش الحملة التوعوية المجتمعية في بلدية الخمس والتي ينظمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع الجهات المسؤولة في المدينة.

يشار إلى أن الحملة التوعوية المجتمعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بمدينة الخمس انطلقت صباح الثلاثاء الماضي،

ويقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في بلدية الخمس وإدارة الخدمات الصحية واللجنة العلمية الاستشارية بالمدينة، وقد استمرت الحملة لثلاثة أيام متتالية تم خلالها إقامة ورش للدعم النفسي والاجتماعي لحالات كورونا، وأسس التعايش الآمن مع الفيروس، كما أقيمت ورشة حول علاج الحالات المؤكدة، ومكافحة العدوى في مراكز العزل والفلترة، مع زيارات تقييمية لتقديم المساعدة التقنية والفنية من أجل تجاوز بعض الصعوبات التي تواجه الفرق الصحية داخل مراكز العزل.

كما تم خلال الحملة توزيع الملصقات والمطويات التوعوية داخل الشوارع ومرافق المدينة وذلك للمساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطن حتى يتم القضاء على الفيروس في كل أنحاء البلاد.

كما تضمنت هذه الحملة قيام سيارت تابعة للمركز برش المبيدات، وكذلك قيام عيادات متنقلة بأخذ مسحات أنفية عشوائية لمن يرغب في ذلك من المواطنين.

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