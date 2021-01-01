مصرف الأمان يعلن شروعه في بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف الأمان الجمعة، شروعه في تنفيذ منشور مصرف ليبيا المركزي بشأن البدء في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج وفتح الاعتمادات المستندية بمجرد فتح منظومة الحجز بالمركزي.

وأوضح المصرف – على صفحته الرسمية – فتح خدمات حساب بدون عمولة سواءً بالحضور الشخصي لأي فرع من فروعنا أو عبر تطبيق أمان موبايل، كما أكد المصرف أنه بالإمكان استخراج البطاقات خلال دقيقتان من آلات “الكيوسك” الموزعة على بعض الفروع. يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي أعلن الخميس، شروط وضوابط بيع النقط الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج وفتح الاعتمادات المستندية، التي ستبدأ الأحد المقبل.

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