الرئاسي يكشـف حقيقة الطعن في قرار توحيد سعر الصرف

‏كشف الناطق الرسمي لرئيس المجلس الرئاسي، غالب الزقلعي، حقيقة الانباء الواردة حول قرار رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف.

ونفى الزقلعي، عبر تغريدة في حسابه على موقع تويتر، ما يشاع حول قرار رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف.

وأكد الزقلعي “ننفي مايشاع حول قرار السيد رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف،وعلى العكس فقد عبّر السيد الرئيس عن إرتياحه بإلتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف والبدء في عملية إنتعاش الإصلاحات الاقتصادية”.

وكانت انباء تداولت عن طعن الرئاسي بقرار سعر الصرف، واشارت الانباء إلى أن مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن إدارة القانون التابعة للرئاسي وجهت خطاب للمجلس الأعلى للقضاء تطلبه فيها بتقديم طعن في قرارات مجلس إدارة المصرف المركزي نظراً لعدم دعوة وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق ابوبكر الجفال وهو يعتبر عضواً في مجلس إدارة المصرف المركزي “بصفته” .

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