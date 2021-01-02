“صنع الله” يبحث إمكانية بيع منتجات مصنع البولي إيثيلين

تمهيدًا لإعادة تشغيل خط الإنتاج الأول بمصنع الإيثيلين التابع لشركة “رأس لانوف”؛ قام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بجولة تفقدية لموقع الشركة، رفقة عضو مجلس إدارة المؤسسة، جاد الله العوكلي.

وشملت الجولة التفقدية مصنع البولي إيثيلين، ثمّ المرور على مواقع بعض المشروعات التي تديرها الشركة، وزيارة موقع مضخات التحويرة الرئيسة لمشروع تزويد مصنع الإيثيلين بمادة “النافتا” عن طريق الميناء، إضافة إلى زيارة محطة إطفاء المجمع الصناعي ومتابعة عملية تفريغ الشحنة الأولى من مادة النافتا على الرصيف 2B.

وخلال الجولة؛ بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، رفقة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لشركة “رأس لانوف” إمكانية تعزيز السوق المحلية لمنتجات المصنع، إضافة لإمكانية الشروع في بيع منتجات مصنع البولي إيثيلين، خلال الفترة المقبلة، لأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات المتخصصة في الصناعات البلاستيكية.

وأشاد صنع الله بجهود كافة العاملين بالشركة التي بذلوها في صالح تقديم الخدمة العامة والدفع بعجلة العمل للأمام، كما أعطى صنع الله الإذن لرئيس الشركة ولجنة الإدارة بالبدء في المراحل التشغيلية لمصنع الإيثيلين.

يشار إلى أن أرصفة ميناء “رأس لانوف” النفطي، قد استقبلت، خلال اليومين الماضيين، شحنة من مادة “النافتا”، وذلك في إطار البدء باختبار الجاهزية التشغيلية لمشروع تزويد مصنع الإيثيلين بمادة “النافتا” عن طريق الميناء؛ استعدادًا لتشغيل المصنع مُجدّدًا، بعد توقف دام لقرابة عشر سنوات.

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