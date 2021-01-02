انخفاض غير متوقع لمخزونات النفط الخام الأمريكية

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 6.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مخالفة لتوقعات المحللين الذين توقعوا أن نسبة الانخفاض ستكون 2.6 يكون مليون برميل.

وفي ذات السياق أفادت إدارة مركز معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الجديد الجمعة، أن مخزونات النفط الخام التجارية باستثناء الموجودة في احتياطي البترول الاستراتيجي انخفضت إلى 493.5 مليون برميل خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي من 499.6 بالأسبوع الذي سبقه حسب -ما نقلت وكالة الأناضول التركية-.

وأضاف التقرير انخفاض المخزونات الأمريكية من البنزين بمقدار إجمالي مخزونات وقود السيارات إلى 236.6 مليون برميل، بمقدار 1.2 مليون برميل، مخالفاُ توقعات المحللين بارتفاع بمقدار 1.7 مليون برميل وأن متوسط استهلاك المصافي الأمريكية من الخام بلغ 14.3 مليون برميل يوميا.

ويعكس انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين زيادة في الطلب على الوقود، ما يدل على تراجع حدة تداعيات فيروس كورونا على أكبر اقتصاد في العالم، وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفية المقطر إلى 152 مليون.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن في يوليو العام الماضي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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