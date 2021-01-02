متحدث باسم السراج ينفي قيام الرئاسي بالطعن في قرار توحيد سعر الصرف

نفى المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السارج، قيام المجلس بالطعن في القرار الأخير لمصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد سعر الصرف.

وقال غالب الزقلعي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الجمعة، “ننفي ما يشاع حول قرار رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف”.

وأشار قائلا: على العكس، فقد عبّر الرئيس عن ارتياحه بالتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف والبدء في عملية انتعاش الإصلاحات الاقتصادية.

وكان المصرف المركزي بطرابلس أعلن في منتصف ديسمبر الماضي تعديل سعر صرف الدينار مقابلات الدولار بقيمة 4.48 دينار مقابل لما يعرف بوحدات السحب الخاصة المتعلقة بالدولار، مؤكدًا العمل بالسعر الجديد لجميع الأغراض في الثالث من يناير الجاري.

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