اقتصاد

متحدث باسم السراج ينفي قيام الرئاسي بالطعن في قرار توحيد سعر الصرف

تم النشر منذُ 59 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نفى المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السارج، قيام المجلس بالطعن في القرار الأخير لمصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد سعر الصرف.

وقال غالب الزقلعي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الجمعة، “ننفي ما يشاع حول قرار رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف”.

وأشار قائلا: على العكس، فقد عبّر الرئيس عن ارتياحه بالتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف والبدء في عملية انتعاش الإصلاحات الاقتصادية.

وكان المصرف المركزي بطرابلس أعلن في منتصف ديسمبر الماضي تعديل سعر صرف الدينار مقابلات الدولار بقيمة 4.48 دينار مقابل لما يعرف بوحدات السحب الخاصة المتعلقة بالدولار، مؤكدًا العمل بالسعر الجديد لجميع الأغراض في الثالث من يناير الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اغ لأمن المطارات الليبية لأخذ الاحتياط::
    2 يناير، 2021 الساعة 1:52 م

    الشرطة المركزية لتأمين المطارات في الامارات تقبض على لمواطنين من تونس القبض على يهودية من امازيغ تونس بتهمة سرقة – مع مسروقات ذهبية تقدر بالالف من الاموال سرقت من احد المنازل مع بعض المقتنيات الاخرى” وشنط مخدرات في أكياس وعلب للمكياج ” – وتم تحويلهن للقضاء الشرعي للمحكمة في الامارات للتحقيق بعد ان تبث أنهن يعملون في عصابة من مصر وتونس للسرقة والتزوير ومعهم قطريات محكومات بالسجن والقصاص ..

    رد