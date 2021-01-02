المنطقة الحرة بمصراتة تُؤجّل تحصيل رسوم المركبات الأجنبية

أعلنت إدارة المنطقة الحرة بمصراتة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، تأجيل العمل بتحصيل الرسوم من السفن والمركبات الأجنبية بالعملة الصعبة، حتى نهاية شهر يناير الجاري من هذا العام.

وأفادت إدارة المنطقة، أن قرار التأجيل جاء للوقوف عند توحيد سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الموسّع لغرفة الملاحة البحرية الليبية، في ديسمبر الماضي.

وكانت إدارة المنطقة الحرة بمصراتة، قد بحثت رفقة غرفة الملاحة البحرية الليبية، مستقبل قرار مصرف ليبيا المركزي، بشأن توحيد سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

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