“الواحة” تُواصل صيانة خط نقل بين “السماح” و”السدرة”

تُواصل شركة “الواحة للنفط”، صيانة خط نقل النفط الخام الواصل بين حقل “السماح” وميناء السدرة النفطي.

وأفادت الشركة أن أعمال الصيانة تشمل استبدال الأجزاء المتهالكة من خطوط أنابيب نقل النفط الخام 32 بوصة التي تربط بين حقل “السماح” ومحطة القطار، وحقل “الظهرة” حتى ميناء السدرة بطول 123 كيلومترًا.

وأضافت “الواحة”، في بيانها، أن عمليات الصيانة نُفذت بالتعاون مع إدارة العمليات، ومتابعة عملية الإنشاء من قبل قسم الهندسة، وبدعم قسم الخدمات والنقل، وقسم الحماية من التآكل.

وأشارت الشركة إلى أن موعد الانتهاء من المشروع سيكون خلال المدة القريبة القادمة، في إطار تطبيق رؤية لجنة الإدارة لإعادة تأهيل المرافق الإنتاجية بما يحقق أهداف إنتاج مرتفعة.

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