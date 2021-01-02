الإسكوا تتوقع ارتفاع حجم البطالة في ليبيا إلى 22 بالمئة في 2021

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قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ‏(الإسكوا) المنطقة العربية ستواجه سيناريوين اقتصاديين في عام 2021، أحدهما متفائل يتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 بالمئة، والآخر أقل تفاؤلًا يقتصر فيه النمو على 2.8 بالمئة.

وأضافت أن المسار سيتحدد بناءً على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد-19، التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قُدرت بـ 3- بالمئة.

ولفتت الإسكوا إلى أن هذه التوقعات في العدد الجديد لعامي 2019-2020 جاءت من “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”، الذي تصدره سنويًا.

وذكرت أن التقرير يحذر من أنّه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوين، فإن هذا لن يكون كافيًا لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة.

وقال التقرير، إن البطالة في المنطقة العربية مرجحة للارتفاع إلى 12.5 بالمئة في عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31 بالمئة) وليبيا (22بالمئة)، وستزيد عن 21 بالمئة في تونس والأردن.

وأضاف، أما دول مجلس التعاون الخليجي، فستسجّل معدلات بطالة بنحو 5.8بالمئة.

وأوضح التقرير، أن من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4 بالمئة في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50 بالمئة في العام الماضي.