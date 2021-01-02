مصر تُوقّع 9 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز

وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تسع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، في شرق وغرب البحر المتوسط، والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن هذا التوقيع جاء مع ست شركات عالمية ومصرية، منها “إكسون موبيل، وشيفرون، وثروة للبترول المصرية، وبى بى، وتوتال”؛ لاستثمار ما يزيد عن مليار دولار، مستهدفة حفر 17 بئرًا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.

من جهته، قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن الاتفاقيات التسع الجديدة تأتي من بين 12 اتفاقية جديدة؛ نجحت الوزارة في التوصل إليها خلال فترة جائحة “كورونا”، وتستهدف حفر 23 بئرا في تسع مناطق بشرق وغرب المتوسط وثلاث مناطق في البحر الأحمر.

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