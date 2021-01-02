اقتصاد

وكيل وزارة المالية : قرار توحيد سعر الصرف صائب

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

2 يناير، 2021 9:00 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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