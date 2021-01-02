قبل يوم من تنفيذ سعر الصرف الجديد.. تعرف على اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي 2-1-2021

صعد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب ارتفاعاً جماعياً في تداولات السوق الموازية السبت.

يأتي ذلك قبل يوم من اعتماد تسعيرة الصرف الجديدة للدولار الامريكي وباقي العملات مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 2-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار= 5.15 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.165 دينار

اليورو = 6.23 دينار

الجنية الإسترليني 6.98 دينار

الليرة التركية 0.69 دينار

الدينار التونسي 1.88 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 7.05 دينار

الذهب الكسر عيار 220=18 للجرام

الذهب الكسر عيار 256=21 للجرام

الذهب الكسر عيار 293=24 للجرام

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