سرقة مئات الأمتار من أسلاك الكهرباء في قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، عن سرقة أسلاك كهرباء يبلغ طولها 750 مترا بمنطقة المرازيق بدائرة توزيع قصر بن غشير على خط النقل من 30 السجاد.

وتعد هذه الحادثة، آخر حلقة في سلسلة طويلة من حوادث التعدي على الشبكة الكهربائية، لتزيد من معاناة المواطنين ومن شركة الكهرباء التي تعمل جاهدة لتحسين وضع الشبكة المتردي أصلا جراء العجز في توليد الطاقة.

وكانت الشركة أعلنت الجمعة، عن سرقة أسلاك كهرباء على خط أبوخصاب، فرعية مربع ماجر بمسافة 2100 متر في دائرة توزيع جنوب زليتن بإدارة توزيع زليتن، وكذلك سرقة خط الجدي من محطة البصريات مسافة 700 متر بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

ودعت الشركة كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه “الأعمال الإجرامية الخطيرة” التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

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