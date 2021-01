الصين.. سنتخذ إجراءات ضد إلغاء أمريكا إدراج بعض شركاتنا

وزارة التجارة الصينية صرحت بأنها ستتخذ “الإجراءات الضرورية” لحماية مصالح شركاتها بعدما بدأت بورصة نيويورك إلغاء إدراج ثلاث شركات اتصالات صينية تقول واشنطن إن لها علاقات عسكرية.

وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أمس السبت: “هذا الشكل من إساءة استغلال الأمن القومي وسلطة الدولة لقمع الشركات الصينية لا يمتثل لقواعد السوق وينتهك المنطق الذي يعمل به”.

وأضاف البيان: “كما أن ذلك لا يضر بالحقوق الشرعية للشركات الصينية فحسب، بل يلحق أيضا ضررا بمصالح المستثمرين في دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة”.

وإلى جانب حديثها عن اتخاذ تدابير لحماية شركاتها، دعت الوزارة أيضا الولايات المتحدة إلى الوصول لحل وسط مع الصين وإعادة العلاقات التجارية الثنائية إلى مسارها.

وفي أسابيعها الأخيرة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير، صعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب من موقفها الصارم تجاه الصين.

وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا متزايدا وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية عشرات الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء التجارية في ديسمبر، متهمة بكين باستغلال شركاتها لتسخير مصادر التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية.

