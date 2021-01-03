سبوتنيك : مسؤول روسي يعلن عن تحرير مواطنين روس كانوا محتجزين في ليبيا

قالت وكالة سبوتنيك الروسية أمس السبت أن عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكفيتش أعلن عن تحرير 4 مواطنين روس كانوا مختطفين في ليبيا وفي طريقهم للعودة إلى الوطن.

و بحسب الوكالة أن حكومة الوفاق الوطني الليبية وافقت في وقت سابق على إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين مكسيم شوغالي وسامر سويفان.

وبحسب المصادر تم التوصل إلى اتفاق بين طرابلس وموسكو قبل أسابيع للإفراج عن المواطنين الروس وقال المصدر إن شوغالي وسويفان يمكن إرسالهما إلى موسكو في غضون أيام قليلة.

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