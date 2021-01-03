وزارة التعليم تدعو لوضع تصور مالي بشأن للعامين يوم العطلة

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، إنها دعت وزارتي المالية والعمل لوضع تصور مالي وقانوني بشأن العاملين يوم العطلة.

وأوضحت في بيان، بأن هناك حاجة لضرورة تشكيل لجنة فنية داخل الوزارة تتولى تحديد المستهدفين من الإداريين والفنيين بالتواجد داخل المؤسسات التعليمية، ومراقبات التعليم، ليتم تحديد المعاملة المالية بالخصوص.

وأكدت الوزراة على لسان الوكيل عادل جمعة أن اعتبار السبت يوم دراسة عادي اقتضته ظروف مختلفة، لا تخفى على الجميع، مشدداً على أن الوزارة ستعمل على ضمان حقوق العاملين مادياً بعد تنظيم الإجراءات الإدارية بالخصوص.

وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارًا يحمل الرقم (962) لسنة 2020، يقضي باعتبار السبت يوم دراسة وعمل عادي، هدفه مساعدة الوزارة في تنفيذ خطتها الاحترازية بشأن انتظام الطلاب والتلاميذ داخل مدارسهم بنظام التباعد، والقدرة على تنفيذ الخطة الدراسية التي اعتمدت على ضرورة تواجد الطلاب ثلاتة أيام في الأسبوع داخل فصولهم.

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