وزارة العمل تستعرض أنشطة مركز المعلومات والتوثيق

استعرض مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل مسعود القذافي رفقة رئيس قسم التخطيط بالمركز وليد الشريف وبحضور وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين نشاط عمل المركز للعام المنصرم 2020.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع، تم فيه استعراض كافة أنشطة المركز والمتمثلة في مقترح المشروع الوطني للمتضررين من العاملين بقطاع الإنشاءات الاقتصادية والتجارة نتيجة جائية كورونا، إضافة لبحث مستجدات مراحل تنفيذ حصر القوات المساندة داخل مؤسسات الدولة، ونتائج لجنة حصر الباحثين عن العمل إلى جانب إحصائيات وتقديرات ومؤشرات الباحثين عن العمل للعام الماضي.

كما تم أيضًا عرض نتائج مشاركة المركز في إعداد خطة التدريب لغرض تشغيل الباحثين عن العمل لفئة غير المؤهلين في المجالات الحرفية والمهنية، وتفعيل وتحديث خدمة الاستعلام عن تسوية الازدواج الوظيفي، واستحداث خدمات التسجيل والاستلام المباشر للباحثين عن الموقع الإلكتروني، وتركيب شبكة داخلية لربط الخادمات والحواسيب.

وبحث الاجتماع الخطة التطويرية للمركز خلال العام الحالي، وذلك من ناحية نظام معلومات سوق العمل، وقواعد البيانات بمركز المعلومات من حيث استكمال بيانات العاملين بالدولة وتجميع بيانات الطلبة وتجميع بيانات الخريجين وتجميع البيانات للعاملين بالقطاع الخاص وتحديث بيانات الباحثين عن العمل وإجراء مسحات استطلاعات الرأي.

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