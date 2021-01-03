بعد قرارات المركزي والرئاسي.. تعرف على اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي 3-1-2021

شهد سعر صرف الدولار الامريكي استقراره على ارتفاع طفيف مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب ثباتها في تداولات السوق الموازية الاحد.

وعلى الرغم من بدء تنفيذ قرار سعر الصرف الجديد بشكل رسمي، واعتماد اسعار الصرف الجديدة للعملات الدولية، إلا ان السوق السوداء لم تتأثر اسعارها كثيراً وظلت على حالها مؤقتاً مع بدء التداولات اليوم الاحد.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 3-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

5.155 بيع في زليتن

5.15 شراء

5.135 بيع في طرابلس

5.130 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.15 دينار

اليورو = 6.20 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.68 دينار

الدينار التونسي 1.87 دينار

الجنية المصري 0.31 دينار

الدينار الاردني 7.00 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 220 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 بـ 256.6 للجرام

الذهب الكسر عيار 24 بـ 293.3 للجرام

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