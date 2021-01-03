لتعزيز التعاون التجاري.. رجال أعمال ليبيين يزورن القاهرة في فبراير

قال عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد الرعيض إن وفدا من رجال الأعمال الليبيين سيزور القاهرة في فبراير القادم لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الجانب المصري في مختلف القطاعات.

وأضاف الرعيض في تصريح خاص لليبيا الأحرار الأحد أن الوفد سيتكون من رجال أعمال يعملون في قطاعات مواد البناء والأغذية وغيرها من القطاعات من غرب وشرق وجنوب البلاد، مشيرا إلى أهمية زيارة وفد اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا إلى العاصمة طرابلس في 27 ديسمبر الماضي والتي أعطت إشارات إيجابية من مصر لتعزيز التعاون وتسهيل حركة انتقال البضائع بين البلدين، وفق قوله.

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