بدء العمل بسعر الصرف الجديد …وفتح منظومة بيع العملة الأجنبية للمصارف

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مراسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بخصوص قرار فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي ومطالبتهم من جديد بإلغاءه .

المركزي وخلال مراسلته أكد على البدء في العمل بسعر الصرف الجديد بدءً من اليوم دون العمل بقرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي .

حيث قام المجلس الرئاسي بعد ذلك بإلغاء قرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي .

كما علمت صحيفة صدى الاقتصادية عن فتح منظومة بيع العملة الأجنبية للمصارف وأن وجود بعض المصارف المقفلة اليوم كان نتاج العمل الداخلي للاقفال السنوي .

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