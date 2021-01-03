اقتصاد

بدء العمل بسعر الصرف الجديد …وفتح منظومة بيع العملة الأجنبية للمصارف

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مراسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بخصوص قرار فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي ومطالبتهم من جديد بإلغاءه .

المركزي وخلال مراسلته أكد على البدء في العمل بسعر الصرف الجديد بدءً من اليوم دون العمل بقرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي .

حيث قام المجلس الرئاسي بعد ذلك بإلغاء قرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي .

كما علمت صحيفة صدى الاقتصادية عن فتح منظومة بيع العملة الأجنبية للمصارف وأن وجود بعض المصارف المقفلة اليوم كان نتاج العمل الداخلي للاقفال السنوي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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