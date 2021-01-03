اقتصاد

مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يدعو لبحث آفاق تثبيت سعر الصرف

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، أصحاب الأعمال المنتسبين للمجلس إلى الحضور والمشاركة في جلسة نقاش موسعة حول قرار تثبيت سعر الصرف.

وأوضح المجلس في بيان له عبر منصته الرسمية، أن الجلسة تناقش أسباب قرار تثبيت سعر الصرف، السلبيات والإيجابيات، والبدائل، إضافة لبحث العديد من المشاكل المتعلقة بالقطاع الخاص.

وبحسب بيان المجلس، فإن هذه الجلسة من المزمع عقدها غدًا الاثنين، بمقر المجلس وبمشاركة مدير الصالون الاقتصادي طه بعرة وأبو بكر أبو القاسم وممثلين عن برنامج إدارة المال العام في ليبيا وعدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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