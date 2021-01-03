أفريقيا تدشن أكبر منطقة تجارة حرة في العالم

بعد تأجيل دام لأشهر طويلة، ها هي دول القارة الأفريقية تستهل بداية العام 2021 بإطلاق منطقة تجارة حرة على مستوى القارة، وذلك بهدف إقامة تكتل اقتصادي حجمه 3,4 تريليون دولار ويجمع 1,3 مليار شخص، وبذلك تكون هذه المنطقة هي أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.

الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وامكيلي ميني، قال خلال مناسبة تدشين المنطقة عبر الإنترنت، إنه كان من المفترض إطلاق التجارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أول يوليو لكنه تأجل بسبب تفشي وجائحة كورونا.

وأضاف ميني أن “جائحة كورونا سلطت الضوء على احتياجات أفريقيا، إذ تعتمد أفريقيا بشكل مفرط على تصدير السلع الأولية الأساسية، كما أنها تعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية”.

مراقبون اقتصاديون أكدوا أن هذه المنطقة ستعزز التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها، بينما يقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية