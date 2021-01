«المركزي التركي» يتصدر قائمة البنوك الأعلى شراء للذهب في العام 2020

المركزي التركي تصدر قائمة البنوك المركزية الأعلى شراء للذهب في العالم خلال العام 2020، وذلك للعام الـ2 على التوالي.

وزاد المركزي التركي احتياطياته من الذهب عن طريق عمليات الشراء مباشرة بمقدار 451.4 طن خلال الفترة من مايو 2017 حتى أكتوبر 2020.

وتحل تركيا في المركز 12 عالميا بقائمة أكبر البنوك المركزية حيازة للذهب، بحجم احتياطات تقدر 567.9 طن تعادل 44.8% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي.

وكانت حيازة الذهب للمركزي التركي سجلت 413 طنا في نهاية 2019.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، وصلت حيازة المركزي التركي لأعلى مستوياتها في أغسطس بمقدار 606.6 أطنان، شكلت حينها 48.6% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية.

