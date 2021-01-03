المصرف المركزي يعلن بدء العمل بسعر الصرف الجديد.. من اليوم

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في مراسلة وجّهها إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، البدء بالعمل بسعر الصرف الجديد بدءاً من اليوم، دون العمل بقرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.

كما طالب الكبير، في مراسلته رئيس المجلس الرئاسي بضرورة إلغاء قرار فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.

بدوره، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارًا يقضي بإيقاف العمل مؤقتًا بقرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وبحسب المنشور الصادر عن المجلس الرئاسي، فإن هذا الإيقاف سيستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، في حال تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 حيثُ سيبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، المتمثل في تعديل سعر الصرف ورفع القيود على مبيعات النقد الأجنبي لجميع الأغراض.

يُشار إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، قد أقر في الـ16 من ديسمبر 2020 توصية بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار ليكون الدولار بـ 4,48 دينار، على أن يبدأ العمل بذلك ابتداء من اليوم الأحد الموافق الثالث من يناير 2021.

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