شركة الواحة تنتهي من صيانة أنبوب نفطي بالقرب من حقل السماح

تمكنت الفرق الهندسية والفنية في حقل السماح التابع لشركة الواحة للنفط من الانتهاء من أعمال تحوير واستبدال خط أربعة إنش المتهالك، وذلك بعد حدوث خلل مفاجئ بمحطة البلاط التي تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن حقل السماح.

وأفادت الشركة بأن أعمال الصيانة التي استمرت لمدة أسبوع تمت بإشراف مباشر من قسم الإنشاءات الحقلية بالتعاون مع قسم الإنتاج، حيث تم العمل والحفر بجهود مضاعفة وبشكل يدوي حتى مسافة سبعة وتسعين مترا، وتغيير الخط بالكامل وتركيب خط حديث مكانها وإتمام الاختبارات والتشغيل الكامل للخط وعودته للعمل مجددا بدون أي تأثيرات سلبية على سير العمليات الإنتاجية.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن صيانة خط نقل النفط الخام الواصل بين حقل “السماح” وميناء السدرة النفطي، وبحسب الشركة فإن أعمال الصيانة تشمل استبدال الأجزاء المتهالكة من خطوط أنابيب نقل النفط الخام 32 بوصة التي تربط بين حقل “السماح” ومحطة القطار، وحقل “الظهرة” حتى ميناء السدرة بطول 123 كيلومترا.

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