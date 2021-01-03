العمل والتأهيل بالوفاق: 7.282 إجمالي التسويات الوظيفية لعام 2020

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، عن إجمالي التسويات الوظيفية التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي 2020.

وأوضحت في بيان، بأن إجمالي تسويات المتقدمين لمعالجة الإزدواج الوظيفي في العام الماضي بلغت 7.282 حالة إزدواج.

وأشار البيان إلى أن أعداد الذين تم تسوية أوضاعهم داخل الجهاز الإداري بلغت 2.215، بينما بلغت أعداد الذين تم تسوية أوضاعهم خارج الجهاز الإداري 5.067 حالة.

،وأكد بيان وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني بأن نسبة الحالات الإفراج بلغت 22% بينما بلغت نسبة حالات الإيقاف 78%.

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