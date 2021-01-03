الحرس البلدي ومركز الرقابة يتطلعان لعرض نتائج الوضع الغذائي والدوائي

يستعد جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والادوية لعرض نتائج الجولات التفتيشية خلال العام الماضي 2020 على الجهات التشريعية والتنفيذية.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المركز في طرابلس اليوم الأحد، وهو الأول من نوعه والذي ضم كلا من رئيس جهاز الحرس البلدي رفقته مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز يقابلهم عن مركز الرقابة على الأغذية و الادوية كلا من مدير فرع طرابلس ومدراء الإدارات.

وتناول الاجتماع مناقشة إجمالي الجولات التفتيشية والأعمال التي قام بها مركز الرقابة رفقة جهاز الحرس البلدي وطرح أبرز المخرجات التي تم التماسها من خلال هذه الجولات وتدوينها كتوصيات لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بها.

وتتمثل الجهات المستهدفة بالتقرير مجلس النواب الليبي ووزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة ووزارة التعليم ومصلحة الجمارك، كلا فيما يعنيه حسب المشكلة والحل في القطر الغذائي والدوائي الناتجة عن واقع الجولات الواقعة بأماكنها، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على دعوة المعنين من جهات ذات العلاقة لعقد اجتماع موسع خلال الفترة القادمة من العام الجاري.

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