مسؤول بالمصرف الخارجي يكشف عن سبب يرفع سعر صرف الدولار والتضخم

كشف مسؤول بالمصرف الليبي الخارجي عن تأثير سلبي لقرار تعديل سعر الصرف الموحد، مؤكداً ان هذا القرار سيدفع إلى رفع سعر صرف الدولار وسيرفع التضخم.

وأكد مدير إدارة البحوث والدراسات لدى المصرف الليبي الخارجي نجمي بن شعبان في تصريحات صحفية، أن المصرف المركزي ليست لديه القدرة على الاستمرار في ضخ العملة الأجنبية للتداول في الاقتصاد ليلبي الطلب؛ وذلك تعليقًا على قرار تعديل سعر الصرف الموحد.

وأوضح بن شعبان وفي تصريحه أن كمية الطلب على العملة الأجنبية ستكون أكبر من كمية العرض الذي يطرحه المركزي، ما يؤدي تاليًا إلى رفع سعر صرف الدولار وسينعكس ذلك زيادة في التضخم الذي سيشمل كل السلع والخدمات.

وبدء اليوم مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ قراره الصادر منتصف شهر ديسمبر الماضي والذي ينص على توحيد سعر صرف الدولار ليكون بـ 4.48 دينار.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي