الرعيض: وفد من رجال أعمال ليبيا يزور مصر في فبراير

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، في تصريح للرائد الأحد، إن وفدا من رجال الأعمال الليبيين سيزور مصر خلال فبراير المقبل؛ لبحث عدة أمور هامة مع نظرائهم وعدد من مسؤولي الوزارات فيها.

وأوضح الرعيض أن باب الدعوى مفتوح لكافة رجال الأعمال للمشاركة؛ بغية تسهيل التعاون الليبي المصري في عدة جوانب، لافتا إلى أن الزيارة تشمل الجلوس مع عدد من المسؤلين؛ لتذليل الصعوبات بين البلدين فيما يخص التعاون الاقتصادي والتجاري.

يشار إلى أن غرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة وقعت في فبراير 2019 “بروتوكول” تعاون مع غرفة مواد البناء المصرية؛ بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجال مواد البناء، لحاجة السوق الليبية إليها.

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