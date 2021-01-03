التحضير لإحالة دفعة جديدة من فائض الملاكات الوظيفية

أكد مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية التابع لوزارة العمل بحكومة الوفاق، ناصر بربه، أن الوزارة بصدد التجهيز للدفعة العاشرة من فائض الملاكات الوظيفية، وذلك لإحالتها إلى وزارة المالية.

وأضاف بربه، في تصريحات نُشرت عبر المنصة الرسمية للوزارة، أنه خلال عام 2020 تم تجهيز شهادات الدفع الأخير لـ1439 ملفاً ضمن الدفعة الخامسة، إلى جانب 2730 ملفاً ضمن المجموعات السادسة والسابعة والثامنة، مشيرا إلى أن الدفعة التاسعة أحيلت للجنة الدائمة لترشيد المرتبات بعدد 1350 ملفا.

وأكد تسوية إجراءات 1350 حالة بصفة متقاعدين، أحيلت بعدها إلى صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى إحالة إجراءات 600 موظف ممن لديهم مستحقات سابقة للجنة ترشيد المرتبات وعددهم 146 حالة بدل إجازة.

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