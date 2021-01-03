الرئاسي يُحيل طلب تفعيل قرار زيادة مرتبات قطاع النفط لوزارة المالية

قالت نقابة عمال النفط في طرابلس اليوم الأحد، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحال طلب النقابة بشأن تفعيل قرار زيادة مرتبات قطاع النفط إلى وزارة المالية بالحكومة.

وأوضحت النقابة في بيان، بأن جهودها المضنية على مدار أشهر من العمل الحثيث والمتواصل أثمرت من خلال استجابة أصحاب القرار في الدولة إلى طلب تفعيل قرار زيادة المرتبات والذي أصبح موضع الدراسة.

وأشارت إلى أنها تترقب إصدار وزير المالية تعليماته لتفعيل القرار، والذي سينعكس بشكل إيجابي على عميلة الإنتاج واستقرار القطاع باعتباره المصدر الرئيسي لميزانية الدولة.

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