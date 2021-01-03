العيساوي: انعدام الثقة بين الرئاسي والمركزي يؤثر على السوق والاقتصاد

قال وزير الاقتصاد والصناعة السابق بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، إن نعدام الثقة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بطرابلس يؤثر سلبيًا على السوق والاقتصاد بشكل عام.

وأوضح العيساوي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الأحد، بأن “انعدام الثقة بين الحكومةً والمركزي والصراع وعدم التعاون بينهما له نتائج سلبية خطيرة علي السوق ويزعزع الثقة في الاقتصاد”.

وأشار إلى الصراع المستمر بين المؤسسات والحكومة يضر في نهاية المطاف على المواطن.

وكان المصرف المركزي في طرابلس نشر خطبا موجه للرئاسي في منتصف الشهر الماضي يطالبه بإيقاف العمل بقرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، لكن الأخير لم يرد على الخطاب مما اضطر المصرف إلى اتخاذ قرار تعديل سعر الصرف الجديد والشروع في عمليات البيع لجميع الأغراض قبل أن يصدر الرئاسي اليوم الأحد قراره بإيقاف القرار لمدة ثلاث أشهر قابلة للزيادة.

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