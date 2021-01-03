خبير اقتصادي يعلق على سلبيات تعديل سعر الصرف: ليبيا ستحتاج إلى هذا الأمر لتجاوز حالة الركود!

علق مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين على قرار مصرف ليبيا المركزي بتحديد سعر صرف جديد للدولار الامريكي، مؤكداً أن قيمة العملة تكمن في قوتها الشرائية وستحتاج الدولة إلى كمية أكبر من النقود السائلة عندما ترفع سعر الصرف، وسيكون لهذا الرفع تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي ويدفع باتجاه الركود.

وأوضح أبو لسين في تصريحات صحفية أنه “لا معنى اقتصاديًا أبدًا لتوحيد السعر في السوق الموازي مع السعر الرسمي؛ لأن في السوق الموازي لاعبين كبارًا هم أصحاب رؤوس الأموال، وليس ثمة من سيشتري العملة بسعر 4.5 دنانير ويبيعها بالسعر نفسه”.

ورأى أنه خلافًا لهذا السعر لا يمكن الوصول إلى حالة التوازن، وسيظل الاقتصاد في حالة ركود فيما تحتاج ليبيا إلى العملة الصعبة لسداد فاتورة الواردات السنوية التي تبلغ 30 مليار دولار؛ إذ حتى المنتجات الأساسية، كالحليب والمياه المعدنية والخضروات مستوردة من أوروبا وتونس وتركيا في ظل ضآلة الإنتاج محليًا.

وبدء اليوم مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ قراره الصادر منتصف شهر ديسمبر الماضي والذي ينص على توحيد سعر صرف الدولار ليكون بـ 4.48 دينار.

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