روسيا تكشف أثر كورونا على إنتاجها النفطي

كشفت بيانات رسمية، أن إنتاج النفط في روسيا انخفض العام المنصرم للمرة الأولى منذ عام 2008، بسبب انكماش الطلب على الخام الذي تسببت به جائحة كورونا.

وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة الطاقة الروسية، فقد تراجع إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز إلى 10.027 مليون برميل يوميا العام الماضي.

ويعد هذا الانخفاض أول انخفاض سنوي منذ عام 2008 الذي شهد أزمة مالية عالمية ونزول أسعار النفط.

وفي أبريل من العام المنصرم، وافقت روسيا على تقليص إنتاجها النفطي بأكثر من مليوني برميل يوميا، في خفض طوعي غير مسبوق، خلال محادثات مع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وذلك سعياً لتعزيز سوق النفط التي تعاني من تبعات الفيروس.

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