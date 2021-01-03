رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته لهيئة الكهرباء بالرفع من مستوى الخدمة

بنغازي 03 يناير 2021 (وال)- أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد، تعليماته للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، بضرورة الرفع من مستوى الخدمة.

وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري.

وشدّد السيد الرئيس خلال الاجتماع؛ على ضرورة تقديم خطة لتطوير الشبكة بما يرفع المُعاناة عن المواطنين.

بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، أن الهيئة تقوم بحلحلة المشاكل حسب الأولوية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة بصدد القيام بمعالجة للشبكة، وإقامة عمرات للمحطات لتحسين الخدمة. (وال- بنغازي) ر ت

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