رئيس مجلس الوزراء يبحث مشاكل التي تُواجه شركة الإنماء للأسلاك والكابلات

بنغازي 03 يناير 2021 (وال)- بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد، آلية حل المختنقات التي تُواجه شركة الإنماء للأسلاك والكابلات.

هذا وناقش السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع رئيس لجنة إدارة شركة الإنماء للأسلاك والكابلات السيد عبد القادر جبريل الفرجاني، سيّر عمل الشركة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تُواجهها.

وتناول الاجتماع آليات تذليل الصعاب التي تُواجه الشركة، وفك المختنقات وإيجاد حلول للمعوقات التي تُواجه سيّر العمل.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بأن تنال الشركة الدعم اللازم، حتى تستطيع إدارة عجلة الإنتاج؛ بحيث يعود بالإيجاب على الشركة والنشاط الاقتصادي للبلاد بشكل عام. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال