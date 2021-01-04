مصرف الوحدة فرع الرئيسي ببنغازي تُكرّم موظفيها المتقاعدين

بنغازي 04 يناير 2021 (وال)- كرّمت إدارة مصرف الوحدة فرع الرئيسي ببنغازي، عدد من موظفيها المتقاعدين، في باردة تحمل معاني الوفاء والتقدير لجهود كافة موظفي المصرف.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بحضور موظفي المصرف الأستاذ أحمد الفيتوري، والأستاذ عمر الرعيض، والأستاذ موسى البرغثي، والأستاذ وليد الساحلي، تم خلالها تكريم السيدة حليمة بن صريتي، والسيد رجب الفلاح، والسيد علي الكيخيا، نظير مجهوداتهم التي قدموها طيلة فترة عملهم بالفرع. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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