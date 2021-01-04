الوطنية للنفط” تفوز بحصة “يارا” النرويجية في شركة الأسمدة

استحوذت المؤسسة الوطنية للنفط على حصة شركة “يارا” النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة والبالغة 50%.

جاء ذلك النجاح، كثمرة لمفاوضات اتسمت بالمهنية من قبل كافة الأطراف المعنية، وبعد استصدار الموافقات اللازمة لإتمام هذه الصفقة، بمقتضى القوانين السائدة.

ويعني ذلك الاستحواذ؛ إعادة ملكية مصانع “اليوريا والامونيا” بالكامل للدولة الليبية “بنسبة 75% للمؤسسة الوطنية للنفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار”.

وقد أثمر تعاون شركة “يارا” ودورها المهمّ عن إنجاز هذه الصفقة بطريقة ودّية تضمن استمرار العلاقة الطيبة بين الأطراف.

ويساهم هذا الاستحواذ في تمكين الجانب الليبي من إعادة تشغيل المصانع وإجراء العمرات والصيانات الضرورية، إضافة إلى الاستمرار في دفع مرتبات العاملين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية