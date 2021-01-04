الوطنية للنفط تعيد ملكية الشركة الليبية النرويجية للأسمدة للدولة

استحوذت المؤسسة الوطنية للنفط الاثنين، على حصة شركة “يارا” النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة؛ وذلك بعد مفاوضات أجرتها مع كافة الأطراف المعنية.

وقالت المؤسسة – في بيان لها – إن حصة المستحوذ عليها من الشركة هي 50%، وبهذه الخطوة أُعيدت ملكية مصانع اليوريا والأمونيا بالكامل للدولة الليبية؛ حيث تمتلك الوطنية للنفط نسبة 75% من الشركة و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأضافت المؤسسة أن عودة الملكية تسمح للدولة بإعادة تشغيل المصانع وإجراء العمرات والصيانات الضرورية للمحافظة عليها والاستمرار في دفع مرتبات العاملين بها.

يُذكر أن الشركة الليبية النرويجية للأسمدة هي شركة تجارية غرضها تشغيل مرافق إنتاج الأسمدة والغازات الصناعية ذات العلاقة وبيعها؛ حيث تساهم فيها المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 25%، وبنسبة 25% للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبنسبة 50% مساهمة من شركة يارا.

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